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13.06.2026
Zu Lust und Risiken des Kapitalverkehrs

Zenit der Börsenexzesse

Von Lucas Zeise
Welch wundervolle Superlative! Space X ist mit 75 Milliarden US-Dollar der größte Börsengang der Weltgeschichte. Space X wird so mit 1,78 Billionen US-Dollar das teuerste, je frisch an der Börse notierte Unternehmen. Dem stolzen Mehrheitseigentümer dieses Wunders, ein gewisser Elon Musk, fließen mit dem Verkauf von 555,6 Millionen Space-X-Aktien so viel zusätzliche Dollars zu, dass er sich als der erste Dollarbillionär des Globus feiern lassen kann. Noch nie zuvor h...

Artikel-Länge: 3300 Zeichen

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