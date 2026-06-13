13.06.2026

Zenit der Börsenexzesse

Von Lucas Zeise

Welch wundervolle Superlative! Space X ist mit 75 Milliarden US-Dollar der größte Börsengang der Weltgeschichte. Space X wird so mit 1,78 Billionen US-Dollar das teuerste, je frisch an der Börse notierte Unternehmen. Dem stolzen Mehrheitseigentümer dieses Wunders, ein gewisser Elon Musk, fließen mit dem Verkauf von 555,6 Millionen Space-X-Aktien so viel zusätzliche Dollars zu, dass er sich als der erste Dollarbillionär des Globus feiern lassen kann. Noch nie zuvor h...

Artikel-Länge: 3300 Zeichen