13.06.2026

Großbritannien

Besatzungsmacht als Immobiliendealer

Messe in London bietet palästinensisches Land jüdischer Diaspora zum Kauf an

Von Gerrit Hoekman

Der Ort ist geheim, Zutritt erhält man nur auf Einladung: Beim »Great Israeli Real Estate Event« geht es darum, die Besucher nicht nur für eine Immobilie in Israel, sondern vor allem in den völkerrechtswidrig errichteten Siedlungen in der besetzten palästinensischen Westbank und in Ostjerusalem zu begeistern. Am Sonntag soll die Messe in London stattfinden. »Verbieten Sie diese Veranstaltung, ohne zu zögern«, forderte der Labour-Abgeordnete Richard Burgon am Diensta...

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