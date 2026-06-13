13.06.2026

Baupolitik und Stadtentwicklung

Kriegsminister entzieht Kommunen Kasernen

Bundesregierung stoppt zivile Konversion von Bundeswehr-Standorten – Linke fordert Wohnraum statt Aufmarschplätze

Von Oliver Rast

Verschlossen, verlassen, verwildert. Gebäude, Straßen, Pisten – über das gesamte Bundesgebiet verteilt. Kurz: Liegenschaften der Bundeswehr. In den 1990er Jahren lautete das Motto: Konversion – sprich: Umwandlung von militärisch genutzten Standorten für zivile Zwecke. Ein Prozess, der sich mit der Aussetzung der Wehrpflicht 2011 beschleunigte. Bebaute Grundstücke und brachliegendes Bauland – ideal für Städte und Gemeinden. Ideal für Gewerbeansiedlungen und die Schaf...

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