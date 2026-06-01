13.06.2026

Angriff auf linken Jugendkongress

Im Geiste der AfD

Berlin: Der linke »Take Back The Future«-Kongress kann trotz Meckerei der rechten Partei stattfinden

Von Max Grigutsch

Die AfD quengelt, die Uni kuscht. So hätte es nach Darstellung der Organisatoren eines linken Jugendkongresses kommen können, der an diesem Wochenende in den Räumen der Technischen Universität Berlin auf der Agenda steht. Am Freitag verkündete Pressesprecherin Veronika Dinter die Entwarnung: »Die AfD ist mit ihrem Angriff gescheitert. Der ›Take Back The Future‹-Kongress wird stattfinden.« Laut eigenen Angaben erwarten die Ausrichter – der Linke-Studierendenverband S...

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