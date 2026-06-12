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12.06.2026
WM-Kolumne

Hundewinkel

Gras

Von Jürgen Roth
Gestern haben wir über den Montag und den Dienstag dieser Woche gesprochen, heute sprechen wir über den Mittwoch und den Donnerstag dieser Woche. Vorher ist flott nachzureichen, dass Keij-Emm-Eijtsch (KMH) aus dem »Team Kimmich« – they call it brand new journalism – von »drei austragenden Orten« geschwärmt hatte, von drei auf die Fläche niedlicher Flecken geschrumpften Ländern, die synchron schwanger sind. They call it fucking fancy language. »Das Anzünden der Stimm...

Artikel-Länge: 2211 Zeichen

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