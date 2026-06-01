12.06.2026

Programmtips

Vorschlag

Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht

El Tri Wenn sich die Fußballstadien füllen, wird es vielleicht auf der Halbinsel Yucatán leerer, und es fährt sich lässiger durch die Gegend: 600 Kilometer geht es von den Kultstätten der Azteken und Maya bis in die Metropole Mexiko-Stadt, heuer eine der Pilgerstätten des Weltfußballs. BRD 2025. → Roadtrip durch Mexiko. Yucatán und Mexico City mit Sarazar. WDR, 18.15 Uhr Australisches Galapagos Im Tasmansee zwischen Australien und Neuseeland gelegen, lockt die Lord-...

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