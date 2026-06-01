12.06.2026

Neue Musik

Dinge des Lebens

Und die Ewigkeit des Ganzen: Irmin Schmidts spätes Album »Requiem«

Von Alexander Kasbohm

Bevor Irmin Schmidt mit der Krautrockband Can ab 1968 die Grenzen des in der Popmusik Möglichen verschob und neue Wege eröffnete, hatte er bei Karlheinz Stockhausen und György Ligeti Kompositionslehre studiert. Eine solide Grundlage. Jetzt ist der 89jährige der letzte Überlebende einer über 50 Jahre alten Zukunft und knüpft mit seinem Album »Requiem« an seine Lehrjahre an. Selbst das Ende von Can liegt rund 45 Jahre zurück (von gelegentlichen Reunions abgesehen). Ho...

Artikel-Länge: 3590 Zeichen