12.06.2026
Stand der Dinge
Der größte Börsengang aller Zeiten
Geraune
Von Stefan Heidenreich
Zum größten Börsengang aller Zeiten (Gröbaz) werden 555.555.555 Aktien zu je 135 US-Dollar auf den Markt geworfen. Insgesamt will Elon Musk damit 75 Milliarden US-Dollar einsammeln. Nur zum Vergleich: Bis dato führte die saudische Ölfirma Aramco die Rangliste der größten Börsengänge mit 22 Milliarden US-Dollar an. Doch während das eine Unternehmen ein solides Rohstoffgeschäft betreibt, bietet das andere kaum mehr als Phantasie. Nennenswerte Gewinne erzielt Space X n...
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