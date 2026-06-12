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12.06.2026
Spanischer Bürgerkrieg

Ein filmreifes Leben

Spanischer Bürgerkrieg: Ein Deserteur, der der Hinrichtung entging, aus dem Straflager floh und jahrzehntelang als Phantom lebte. Eine Spurensuche in der Familiengeschichte

Von Carmela Negrete
Wäre seine Geschichte nicht durch Akten, Briefe und Gerichtsunterlagen belegt, könnte man sie für das Drehbuch eines Abenteuerfilms halten: Ein junger Soldat desertiert mitten im Spanischen Bürgerkrieg, wird zum Tode verurteilt, entkommt einem Straflager, flieht nach Nordafrika und kehrt trotz Haftbefehlen und Verfolgung jahrzehntelang heimlich in sein andalusisches Heimatdorf zurück. Doch die Geschichte von Manuel Calderón Pascual, in Nerva, einer Bergarbeiterstad...

Artikel-Länge: 9820 Zeichen

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