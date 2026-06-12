12.06.2026

Haushaltspolitik

Kahlschlag im Doppelbudget

Österreich: Regierungspaket trifft Beschäftigte, Pensionisten und Arme. Bündnis mobilisiert Protest

Von Oliver Rast

Der Kernteil umfasst rund 2.000 Seiten, dazu kommen zahlreiche Teilhefte und Beilagen – insgesamt mehrere tausend Seiten: das Doppelbudget 2027/2028 der »Zuckerl«-Koalition aus ÖVP, SPÖ und Neos. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) präsentierte den Entwurf am Mittwoch im Wiener Nationalrat und sprach fast anderthalb Stunden darüber – ungewöhnlich mitten in der Legislaturperiode und noch vor dem Sommerloch. Ein Hinweis darauf, dass mehr dahintersteckt. Richtig: Ö...

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