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12.06.2026
Stichwahl

Zähe Auszählung in Peru

Enges Rennen: Wahlergebnis soll erst Mitte Juli feststehen

Von Volker Hermsdorf
Vier Tage nach der Stichwahl zwischen dem linken Kandidaten Roberto Sánchez von der Partei Juntos por el Perú (Zusammen für Peru) und der Diktatorentochter Keiko Fujimori von der Partei Fuerza Popular (Volkskraft) vom Sonntag ist der Ausgang noch immer offen. Der Nationale Wahlausschuss geht davon aus, dass die Bekanntgabe der Endergebnisse am 15. Juli erfolgen wird. Der Gewinner soll für fünf Jahre das Präsidentenamt übernehmen. Im vergangenen Jahrzehnt hatte das L...

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