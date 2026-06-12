12.06.2026

IAEA

Noch eine Resolution

IAEA nimmt Antrag gegen Iran an

Von Knut Mellenthin

Seit Mittwoch existiert eine weitere anmaßende und übergriffige Resolution des Board of Governors der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) gegen Iran. Das Gremium, in dem 35 Staaten vertreten sind, nahm den von den USA, Frankreich, Deutschland und Großbritannien eingebrachten Antrag mit 21 gegen drei Stimmen an. Zehn Mitglieder enthielten sich. Venezuela durfte an der Abstimmung nicht teilnehmen, ohne dass es eine öffentliche Begründung gab. Oft ergibt sich die...

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