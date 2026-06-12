Zum Inhalt der Seite
12.06.2026
Stimme aus Havanna

Kubanisches Wissen rettet Leben

Trotz US-Blockade und verschärftem Druck aus Washington, werden Impfstoffe entwickelt und die Solarenergie ausgebaut

Von Michel Torres Corona
Die vorherrschende Darstellung in den westlichen Medien zeigt ein Bild von Kuba als stagnierendem Land. Die Auswirkungen der imperialistischen Blockade werden wahlweise heruntergespielt oder der Regierung Havannas (und natürlich Kubas sozialistischem System) in die Schuhe geschoben. Fakt ist jedoch, dass Havanna trotz der anhaltenden Schikanen der USA, die sich in den vergangenen Jahren wie nie zuvor verschärft haben und die die Trump-Regierung seit diesem Jahr mit ...

Artikel-Länge: 4328 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe