12.06.2026

Kubanisches Wissen rettet Leben

Trotz US-Blockade und verschärftem Druck aus Washington, werden Impfstoffe entwickelt und die Solarenergie ausgebaut

Von Michel Torres Corona

Die vorherrschende Darstellung in den westlichen Medien zeigt ein Bild von Kuba als stagnierendem Land. Die Auswirkungen der imperialistischen Blockade werden wahlweise heruntergespielt oder der Regierung Havannas (und natürlich Kubas sozialistischem System) in die Schuhe geschoben. Fakt ist jedoch, dass Havanna trotz der anhaltenden Schikanen der USA, die sich in den vergangenen Jahren wie nie zuvor verschärft haben und die die Trump-Regierung seit diesem Jahr mit ...

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