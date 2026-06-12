12.06.2026
Rüstungsindustrie
Thüringen buhlt um Rüstungsschmieden
»Forum Sicherheits- und Verteidigungstechnologie« auf der Erfurter Messe: Freistaat will Kriegsfirmen ansiedeln
Von Michael König
Der Freistaat Thüringen will zum Magneten für Waffenschmieden werden. Am Mittwoch richtete die regierungsnahe Landesentwicklungsgesellschaft das zweite Forum Sicherheits- und Verteidigungstechnologie in der Messe Erfurt aus. Dort trafen sich teils hochrangige Vertreter des militärisch-industriellen Komplexes und tauschten sich über neue Rüstungsprojekte aus. Eröffnet wurde die Konferenz von der thüringischen Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU). Während dri...
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