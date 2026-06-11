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11.06.2026
WM-Kolumne

Erörterung

Gras

Von Jürgen Roth
Dass sich die Koalitionspartner »eine [sic!] Stück weit bereit hätten«, rekommandierte ­Markus Söder neulich in einem wie immer erschütternd überflüssigen Fernsehinterview, und ich rätselte fortan, was dem bayerischen Ministerregenten da kurz vorher, vor dem Sprechakt, durch den Denkapparat gekugelt war, also gewissermaßen durch den Kopf. »Der Kopf«, klärte mich dann am 2. Juni der Eurosport-Experte Patrik Kühnen während der French Open zwischenzeitlich auf, ist ja ...

Artikel-Länge: 2526 Zeichen

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