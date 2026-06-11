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11.06.2026
»Zukunftsplan Kita«

Lieber den Spatz auf dem Dach

MV: Kita-Volksbegehren hat die Landesregierung unter Druck gesetzt. Nun gibt es eine Einigung

Von Susanne Knütter
Es war die wohl erfolgreichste Unterschriftensammlung in Mecklenburg-Vorpommern. So jedenfalls lautete die Bilanz der GEW schon kurz nach Beginn des Volksbegehrens »Zukunftsplan Kita«. Am 21. April startete das Projekt, das nicht nur von der GEW, sondern auch vom Kita-Landeselternrat und den großen Einrichtungsträgern wie etwa DRK, Caritas und AWO unterstützt wurde. Ziel waren 100.000 Unterschriften für mehr Fachkräfte in Krippen, Kitas und Horten des Landes. Bereit...

Artikel-Länge: 4089 Zeichen

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