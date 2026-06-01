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11.06.2026
Programmtips

Vorschlag

Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht

Sommer der Gefühle Endlich geht sie los, die 23. Weltmeisterschaft im Männerbolzen. Freuen Sie sich darauf, Ihrem einen Mitbewohner, dessen Lieblingsverein der AFC Richmond ist, für fünfeinhalb Wochen nur dann zu begegnen, wenn Sie um vier Uhr morgens auf Klo gehen und er sich aufmacht, in der Halbzeitpause der Partie zwischen Usbekistan und Kolumbien neues Popcorn zu machen. Das Eröffnungsspiel bestreiten Kogastgeber Mexiko und Südafrika. Das Zweite überträgt ab 21...

Artikel-Länge: 2901 Zeichen

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