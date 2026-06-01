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11.06.2026
Militarisierung

Am deutschen Wesen …

Berlin lernt die »Sprache der Macht«. Bundeskanzler Friedrich Merz stellt klar: Die Bundesrepublik wird wieder »great again«. Ein Christlich-sozial-demokratisches Update für Deutschlands Staatsräson

Von Theo Wentzke
Zwei Dinge sind klar, wenn der Kanzler programmatisch verkündet, in den neuen harten und schwierigen Zeiten müsse Deutschland »die Sprache der Macht lernen«: Um Neuerungen auf dem Feld der politischen Erklärungen geht es nicht. Was gemeint ist, wird im Vorwurf an den Präsidenten des kriegführenden Feindstaates Russland deutlich: Der verstehe nur die »Sprache der Gewalt«; in der, nicht in Form diplomatischer Verständigung, müsse man sich folglich mit ihm auseinanders...

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