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11.06.2026
Kino

Free Agents

Fließende Grenzen: Familienleben, Pornographie und Intimität in Muriel d’Ansembourgs Spielfilmdebüt »Truly Naked«

Von Wolfgang Nierlin
Goldene Farbe fließt zäh über einen nackten Frauenkörper, bevor kurz darauf als Film-im-Film die Dreharbeiten für einen Amateurporno beginnen. Gedreht wird auf einem breiten Bett im Eigenheim der Beteiligten, denn im Grunde handelt es sich um eine Familienproduktion. Vater Dylan (Andrew Howard) fungiert als Produzent und Darsteller, während sein noch schulpflichtiger Sohn Alec (Caolán O’Gorman) hinter der Kamera steht, später das Material schneidet und ins Internet ...

Artikel-Länge: 2926 Zeichen

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