Zum Inhalt der Seite
11.06.2026
Sachsen-Anhalt

Ein kranker Polizist

Briefe aus Blauland

Von Bernhard Spring
Lieber Freund, nicht erst im Herbst, schon jetzt wird in Sachsen-Anhalt gewählt. Und zwar im Saalekreis. Der ist nicht ganz unbedeutend, sondern zählt zu den dichter bevölkerten, wirtschaftlich stärkeren Kreisen im Land. Die Stichwahl um das Landratsamt am 28. Juni ist also ein hübscher kleiner Stimmungstest für die Landtagswahl im September. Das Kandidatenfeld ist relativ überschaubar: Weil der Amtsinhaber aus Altersgründen nicht noch mal antrat, standen schon in d...

Artikel-Länge: 2383 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe

Heute liegt der jungen Welt das achtseitige Extra »ausbildung« kostenlos bei. Die Ausgabe erhalten Sie im gut sortierten Pressehandel für 2,50 Euro.