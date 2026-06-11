11.06.2026

Sachsen-Anhalt

Ein kranker Polizist

Briefe aus Blauland

Von Bernhard Spring

Lieber Freund, nicht erst im Herbst, schon jetzt wird in Sachsen-Anhalt gewählt. Und zwar im Saalekreis. Der ist nicht ganz unbedeutend, sondern zählt zu den dichter bevölkerten, wirtschaftlich stärkeren Kreisen im Land. Die Stichwahl um das Landratsamt am 28. Juni ist also ein hübscher kleiner Stimmungstest für die Landtagswahl im September. Das Kandidatenfeld ist relativ überschaubar: Weil der Amtsinhaber aus Altersgründen nicht noch mal antrat, standen schon in d...

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