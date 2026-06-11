11.06.2026
Sachsen-Anhalt
Ein kranker Polizist
Briefe aus Blauland
Von Bernhard Spring
Lieber Freund, nicht erst im Herbst, schon jetzt wird in Sachsen-Anhalt gewählt. Und zwar im Saalekreis. Der ist nicht ganz unbedeutend, sondern zählt zu den dichter bevölkerten, wirtschaftlich stärkeren Kreisen im Land. Die Stichwahl um das Landratsamt am 28. Juni ist also ein hübscher kleiner Stimmungstest für die Landtagswahl im September. Das Kandidatenfeld ist relativ überschaubar: Weil der Amtsinhaber aus Altersgründen nicht noch mal antrat, standen schon in d...
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