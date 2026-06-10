10.06.2026

Kunst

Liebesbriefe in den Knast

Esther Zimmering und Maria Heiner lesen Liebesbriefe des Künstlers Hans Grundig an seine Ehefrau Lea in der Nazihaftw

Von Gisela Sonnenburg

Sie hielten zusammen, seit sie sich kannten: die jüdische Künstlerin Lea Grundig und der ihretwegen zum Judentum übergetretene Künstler Hans Grundig. Beide waren in Dresden angesiedelt, beide waren leidenschaftliche Mitglieder der KPD. 1928 heirateten sie, gegen den Willen von Leas Vater. Die Nazis verfolgten das Künstlerpaar. Erstmals verhaftet wurde Lea Grundig 1936. Doch ihre zweite Verhaftung war gravierender: Im Mai 1938 – laut Akten erst am 1. Juni – wurde sie...

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