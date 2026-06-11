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11.06.2026
Düngemittelproduktion

Indigene trotzen Ammoniakfabrik

Mexiko: Proteste stoppen vorübergehend den Bau der GPO-Produktionsanlage Topolobampo in Sinaloa

Von Thorben Austen, Quetzaltenango
Indigene Gemeinden im Bundesstaat Sinaloa im Nordwesten Mexikos protestieren seit einer Woche mit Straßenblockaden gegen den Bau einer Chemiefabrik der deutsch-schweizerischen Proman AG. Zwischenzeitlich wurden die Arbeiten eingestellt. So hatte die mexikanische Tochterfirma Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) mitgeteilt, dass die Arbeiten »vorübergehend und präventiv« eingestellt wurden, weil »eine Gruppe von Personen den Hauptzugang blockierte und unbefugt in da...

Artikel-Länge: 3945 Zeichen

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