11.06.2026

Düngemittelproduktion

Indigene trotzen Ammoniakfabrik

Mexiko: Proteste stoppen vorübergehend den Bau der GPO-Produktionsanlage Topolobampo in Sinaloa

Von Thorben Austen, Quetzaltenango

Indigene Gemeinden im Bundesstaat Sinaloa im Nordwesten Mexikos protestieren seit einer Woche mit Straßenblockaden gegen den Bau einer Chemiefabrik der deutsch-schweizerischen Proman AG. Zwischenzeitlich wurden die Arbeiten eingestellt. So hatte die mexikanische Tochterfirma Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) mitgeteilt, dass die Arbeiten »vorübergehend und präventiv« eingestellt wurden, weil »eine Gruppe von Personen den Hauptzugang blockierte und unbefugt in da...

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