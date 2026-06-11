11.06.2026

Horn von Afrika

Gegenwind für Abiy

Äthiopien: Widerstandsgruppen agieren vereint

Von Ina Sembdner

Äthiopiens Premier Abiy Ahmed steht – dank Repression und Kriegszustand in seinem Land – kurz davor, mit seiner Prosperity Party die Parlamentswahlen vom 1. Juni haushoch zu gewinnen. Im Hintergrund haben sich Berichten zufolge jedoch sieben bewaffnete Bewegungen zusammengeschlossen, um gemeinsam die autoritäre Herrschaft Abiys zu brechen. Darunter das Amhara Fano National Movement, die Befreiungsfront von Tigray, die Oromo Liberation Army und die Ogaden National Li...

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