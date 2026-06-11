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11.06.2026
USA-Israel

Enger und noch undemokratischer

Militärische Verflechtung der USA und Israels soll intensiviert werden

Von Knut Mellenthin
Nanu? Die US-Regierung gibt bekannt, dass die Militärhilfe für Israel demnächst eingestellt werden soll. Premierminister Benjamin Netanjahu schreibt am 1. Juni einen Brief an den Kongress, in dem er ausdrücklich sein Einverständnis mit diesem Schritt erklärt. Richtig: Bei dieser Geschichte fehlt der entscheidende Teil. In Wirklichkeit soll die Militärhilfe von einer noch tieferen »militärisch-industriellen Integration« Israels in die Rüstungsforschung, -entwicklung ...

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