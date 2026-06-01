11.06.2026

Gesundheitspolitik

Lohndrückerin Warken

Pflegereform: Gesundheitsministerin will Tariftreue in Branche aussetzen. Paritätischer warnt vor »kurzsichtigen Sparprogrammen«

Von Oliver Rast

Das ist doch gut: mehr Geld für die Arbeitskraft bekommen – sprich: mehr verdienen. In der Pflegebranche ist das für Beschäftigte bisweilen so. Die durchschnittlichen Stundenlöhne in der Pflege sind 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 4,9 Prozent auf 23,70 Euro gestiegen, belegen Daten des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV). Der Verband vertritt auch die Pflegekassen und ermittelt jährlich die Entwicklung der Löhne. GKV-Chef Oliver Blatt hatte...

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