11.06.2026

Neukölln-Komplex

Pannen in Serie

U-Ausschuss zum »Neukölln-Komplex« stellt Abschlussbericht vor. Konsequenzen bleiben aus

Von Annuschka Zak

Alles tutti in Berlin: Bei der Polizei sind keine rechten Netzwerke erkennbar und auch die Staatsanwaltschaft scheint frei von politisch interessengeleiteter Ermittlungsführung. Zu diesem Ergebnis kommt der Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses zum sogenannten Neukölln-Komplex nach rund vierjähriger Arbeit, der am Mittwoch morgen seinen Abschlussbericht vorstellte. Zu den Ermittlungspannen während und nach der mehrjährigen rechten Anschlagsserie in ...

Artikel-Länge: 4240 Zeichen