11.06.2026
Neukölln-Komplex
Pannen in Serie
U-Ausschuss zum »Neukölln-Komplex« stellt Abschlussbericht vor. Konsequenzen bleiben aus
Von Annuschka Zak
Alles tutti in Berlin: Bei der Polizei sind keine rechten Netzwerke erkennbar und auch die Staatsanwaltschaft scheint frei von politisch interessengeleiteter Ermittlungsführung. Zu diesem Ergebnis kommt der Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses zum sogenannten Neukölln-Komplex nach rund vierjähriger Arbeit, der am Mittwoch morgen seinen Abschlussbericht vorstellte. Zu den Ermittlungspannen während und nach der mehrjährigen rechten Anschlagsserie in ...
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