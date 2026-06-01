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11.06.2026
Neukölln-Komplex

Pannen in Serie

U-Ausschuss zum »Neukölln-Komplex« stellt Abschlussbericht vor. Konsequenzen bleiben aus

Von Annuschka Zak
Alles tutti in Berlin: Bei der Polizei sind keine rechten Netzwerke erkennbar und auch die Staatsanwaltschaft scheint frei von politisch interessengeleiteter Ermittlungsführung. Zu diesem Ergebnis kommt der Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses zum sogenannten Neukölln-Komplex nach rund vierjähriger Arbeit, der am Mittwoch morgen seinen Abschlussbericht vorstellte. Zu den Ermittlungspannen während und nach der mehrjährigen rechten Anschlagsserie in ...

Artikel-Länge: 4240 Zeichen

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