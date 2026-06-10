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10.06.2026
»Projekt M1llion«

Kleinbürger proben großen Aufstand

Gut organisierte Netzwerke mobilisieren bundesweit Tausende für Protest gegen die Bundesregierung

Von Kristian Stemmler
Von einer »Großdemo« war die Rede. Letztlich strebten die Organisatoren die Mobilisierung von einer Million Menschen an, die in Berlin auf die Straße gehen und den Rücktritt der Regierung fordern sollten. Mit dem ersten Anlauf ist die Aktion zumindest an diesem Maximalanspruch gescheitert. Was nicht heißt, dass niemand dem Aufruf folgte, im Gegenteil: Nach wochenlanger Mobilisierung vor allem über große Internetplattformen und -netzwerke sind am Montag mittag einige...

Artikel-Länge: 3573 Zeichen

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