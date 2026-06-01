10.06.2026

Programmtips

Vorschlag

Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht

Ask a pro Der Lieblingsfilm Ihres einen Mitbewohners, der bei Popper gelesen hat, dass Verschwörungstheorien so lange wahr sind, bis sie widerlegt werden. USA 2025. → Bugonia. Sky Cinema, 8.05 Uhr Kill Bill Auf einmal steht er im Türrahmen, und die WG der Vollzeitnerds rotiert. Penny hat sich Bill Gates angelacht, was Platzhirsch Sheldon herausfordert. Wenn einer daneben ist, dann wohl doch immer noch er, nicht dieser Typ, der das I-Pad erfunden hat und demnächst zu...

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