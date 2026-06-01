Zum Inhalt der Seite
10.06.2026
Programmtips

Vorschlag

Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht

Ask a pro Der Lieblingsfilm Ihres einen Mitbewohners, der bei Popper gelesen hat, dass Verschwörungstheorien so lange wahr sind, bis sie widerlegt werden. USA 2025. → Bugonia. Sky Cinema, 8.05 Uhr Kill Bill Auf einmal steht er im Türrahmen, und die WG der Vollzeitnerds rotiert. Penny hat sich Bill Gates angelacht, was Platzhirsch Sheldon herausfordert. Wenn einer daneben ist, dann wohl doch immer noch er, nicht dieser Typ, der das I-Pad erfunden hat und demnächst zu...

Artikel-Länge: 2299 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe