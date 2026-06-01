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10.06.2026
Jubel der Woche

Ebert, Köster, Rarisch

Von Jegor Jublimov
Nur einmal sah man ­Margot Ebert in einem Film des WDR. ­Wolfgang Menges »Die Dubrow-Krise« (1968) arbeitete mit Originalmaterial und zeigte, wie sie mit Walter Ulbricht auf einem Ball eine flotte Sohle aufs Parkett legte. Damals war die Ebert eine der beliebtesten DDR-Schauspielerinnen. Das begann schon 1952, als sie zu den ersten Sprecherinnen im Adlershofer Fernsehen zählte. Zehn Jahre später wählten sie die Leser der Berliner Zeitung zum Fernsehliebling. Zuvor h...

Artikel-Länge: 2951 Zeichen

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