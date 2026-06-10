10.06.2026

Halbleiterproduktion bei ASML

Elon Musk contra EU Chips Act

US-Milliardär umgarnt niederländischen Halbleiterproduzenten ASML. Der KI-Aufbau braucht seine Produkte

Von Gerrit Hoekman

Der niederländische Chipmaschinenhersteller ASML lädt seine Beschäftigten am kommenden Donnerstag zu einer betriebsinternen Technikkonferenz. Als Stargast wird Tesla-Chef Elon Musk zugeschaltet. Musk werde seine Visionen »zu KI, Robotik, Raumfahrt und Chipherstellung vorstellen«, zitiert Eindhovens Dagblad (ED). Die Chefetage von ASML findet die Rede relevant für die Belegschaft. Diese aber will ihre Zeit nicht mit den Ideen des Milliardärs vergeuden. Sie drohen der...

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