10.06.2026
Halbleiterproduktion bei ASML
Elon Musk contra EU Chips Act
US-Milliardär umgarnt niederländischen Halbleiterproduzenten ASML. Der KI-Aufbau braucht seine Produkte
Von Gerrit Hoekman
Der niederländische Chipmaschinenhersteller ASML lädt seine Beschäftigten am kommenden Donnerstag zu einer betriebsinternen Technikkonferenz. Als Stargast wird Tesla-Chef Elon Musk zugeschaltet. Musk werde seine Visionen »zu KI, Robotik, Raumfahrt und Chipherstellung vorstellen«, zitiert Eindhovens Dagblad (ED). Die Chefetage von ASML findet die Rede relevant für die Belegschaft. Diese aber will ihre Zeit nicht mit den Ideen des Milliardärs vergeuden. Sie drohen der...
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