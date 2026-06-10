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10.06.2026
Spanien

Alles Show in Madrid

Papst wettert gegen Abtreibung und wirbt zugleich für humane Migrationspolitik

Von Carmela Negrete
Der Besuch von Papst Leo XIV. hat die spanische Politik paralysiert. Tagelang dominierte das Thema die politische Berichterstattung im Land. Rund zwei Millionen Menschen sollen laut Angaben der Stadt die öffentlichen Auftritte des Papstes in Madrid besucht haben. Dabei hat Leo die Außenpolitik von Premier Pedro Sánchez und die unter ihm durchgesetzte Legalisierung von Migranten gelobt. Das Kirchenoberhaupt besuchte eine Flüchtlingsunterkunft und erklärte, dass »jede...

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