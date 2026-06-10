10.06.2026

Armenien

Repression zahlt sich aus

Armenien: Regierungschef gewinnt Wahlen, doch prorussische Opposition legt deutlich zu

Von Mawuena Martens

Die Strategie ist aufgegangen. So könnte man das Wahlergebnis in Armenien vom Sonntag zusammenfassen. Wie aus den von der nationalen Wahlkommission am Montag veröffentlichten vorläufigen Resultaten hervorgeht, hat Premierminister Nikol Paschinjan von der wirtschaftsliberalen Partei »Zivilvertrag« mit 49,82 Prozent gewonnen. Er hatte einen von Angst geprägten Wahlkampf geführt, politische Gegner verfolgen lassen und auf die Unterstützung aus dem westlichen Ausland ge...

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