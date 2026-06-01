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10.06.2026
Politik mit Zahlen

Brennendes Interesse für »linke Szene«

Innenminister und BKA-Chef legen Statistik zu politisch motivierten Straftaten vor

Von Marc Bebenroth
Innenminister brauchen Zahlen, mit denen sich geplante Maßnahmen begründen lassen. Regelmäßige Lieferanten sind die Polizeibehörden des Bundes und der 16 Bundesländer. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) und Holger Münch, Präsident des Bundeskriminalamts (BKA), haben am Dienstag in Berlin ein neues Zahlenbündel vorgestellt. Der Bericht »Bundesweite Fallzahlen 2025 Politisch motivierte Kriminalität« ist allerdings nur ein Tätigkeitsbericht der Polizei und ni...

Artikel-Länge: 3793 Zeichen

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