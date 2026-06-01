09.06.2026
Quälix Austria
Dark Horse
Von René Hamann
Auch in Austria gibt es so etwas wie eine Wade der Nation. Nur ist im Fall Baumgartner (Foto), Vorname Christoph, Hauptberuf Offensivfußballer, die Sache klar: Es wird nicht abgewartet oder taktiert, nein, der Muskel ist hin beziehungsweise sogar schon operiert, der Flieger in die Staaten längst ohne den bei RB Leipzig unter Vertrag stehenden Spieler weg. Einen Ersatz hat RR, Cheftrainer Ralf Rangnick, trotzdem noch nicht nominiert, wahrscheinlich grübelt er noch üb...
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