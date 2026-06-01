09.06.2026

Wachablösung

Von Marco Bertram

BSG Franz Mehring Marga, SG Einheit Meerane, ­SG Dresden-Friedrichstadt und BSG Waggonbau Dessau – das Teilnehmerfeld der ersten DDR-Oberligasaison 1949/50 war ein ganz anderes, als später aus den 70ern und 80ern gewohnt. Als FDGB-Pokalsieger 1949 (1:0 gegen Gera-Süd in Halle) qualifizierte sich die BSG Waggonbau Dessau für jene erste Spielzeit, benannte sich noch während der Saison in BSG Motor Dessau um und spielte unter dem Erfolgstrainer Willi Braun eine passabl...

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