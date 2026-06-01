Zum Inhalt der Seite
09.06.2026
Aus den Unterklassen

Wachablösung

Von Marco Bertram
BSG Franz Mehring Marga, SG Einheit Meerane, ­SG Dresden-Friedrichstadt und BSG Waggonbau Dessau – das Teilnehmerfeld der ersten DDR-Oberligasaison 1949/50 war ein ganz anderes, als später aus den 70ern und 80ern gewohnt. Als FDGB-Pokalsieger 1949 (1:0 gegen Gera-Süd in Halle) qualifizierte sich die BSG Waggonbau Dessau für jene erste Spielzeit, benannte sich noch während der Saison in BSG Motor Dessau um und spielte unter dem Erfolgstrainer Willi Braun eine passabl...

Artikel-Länge: 2866 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe