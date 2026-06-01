09.06.2026

Paläontologie

Letzte Besatzung

Analyse von Mammutknochen belegt menschliche Präsenz während der Eiszeit in Mitteleuropa

Von Felix Bartels

Menschliche Frühgeschichte ist vieles: Faustkeil, Sammeln und Jagen, Beginn der Sesshaftigkeit durch Verteilung von Weideland und damit Ursprung des Gesetzes – nicht zufällig steckt im griechischen »Nomos« die ursprünglich Bedeutung »weiden«. Auch Völkerwanderungen gehören ins Starterkit der Kulturgeschichte. In Gang gesetzt von Naturkatastrophen oder einfallenden Horden, purzelten die Reiche wie Dominosteine, ganze Kontinente kamen in Bewegung. So im Frühmittelalte...

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