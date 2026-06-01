Zum Inhalt der Seite
09.06.2026
Paläontologie

Letzte Besatzung

Analyse von Mammutknochen belegt menschliche Präsenz während der Eiszeit in Mitteleuropa

Von Felix Bartels
Menschliche Frühgeschichte ist vieles: Faustkeil, Sammeln und Jagen, Beginn der Sesshaftigkeit durch Verteilung von Weideland und damit Ursprung des Gesetzes – nicht zufällig steckt im griechischen »Nomos« die ursprünglich Bedeutung »weiden«. Auch Völkerwanderungen gehören ins Starterkit der Kulturgeschichte. In Gang gesetzt von Naturkatastrophen oder einfallenden Horden, purzelten die Reiche wie Dominosteine, ganze Kontinente kamen in Bewegung. So im Frühmittelalte...

Artikel-Länge: 2920 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe