09.06.2026

Programmtips

Vorschlag

Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht

Putbus und Genuss Die Beschäftigten auf der Ostseeinsel können sich das Wohnen dort kaum mehr leisten, deshalb behausen sie die Küchen. Denn Rügen ist völlig auf den Tourismus eingestellt – und die Gäste wollen, mal mit Currywurst und Pommes, mal mit Ostseebarsch auf Sellerie, verköstigt werden. BRD 2026. → Die Nordreportage. Rügens Gastrohelden: Geschichten aus Küche und Imbiss. NDR, 18.15 Uhr Wiedergutwerdung Ganze neun Jahre brauchte es, ehe das Image der Deutsch...

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