09.06.2026

Kino

Schrumpfendes Universum

Der neue »Masters of the Universe«-Film ist so müde wie der alte

Von Marc Hairapetian

»Kleine Kinder entwickeln beim Spielen pfiffigere Handlungen, bessere Charakterzeichnungen und sicherlich auch bessere Spezialeffekte«, schrieb die Washington Post 1987 zum Kinostart der ersten »Masters of the Universe«-Realverfilmung, um sarkastisch zu ergänzen, »vorausgesetzt, ihre Mütter lassen sie mit Streichhölzern spielen«. Kenner des Fantasy-Franchise, das auf den gleichnamigen Actionspielfiguren basiert, wissen: Die beste Adaption des ewigen Kampfes auf dem ...

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