09.06.2026

Afrikanische Nationalparks

Von Helmut Höge

Im Jahr 2016 veröffentlichten der Journalist John Mbaria und der Ökologe Mordecai Ogada eine Kritik des Naturschutzes in Kenia mit dem Titel: »The Big Conservation Lie«. Für Ogada besteht der größte Fehler beim Tierschutz darin, die Menschen zu vergessen. Die Zeitschrift Geo hat ihn interviewt, sie fragte Ogada als erstes: »Wer lügt?« Er antwortete: »Sobald jemand denkt, er wäre ein Retter: Das ist der Moment, an dem alles schiefgeht. Es gibt keine Heilsbringer. Man...

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