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09.06.2026
Wirtschaft als das Leben selbst

Afrikanische Nationalparks

Von Helmut Höge
Im Jahr 2016 veröffentlichten der Journalist John Mbaria und der Ökologe Mordecai Ogada eine Kritik des Naturschutzes in Kenia mit dem Titel: »The Big Conservation Lie«. Für Ogada besteht der größte Fehler beim Tierschutz darin, die Menschen zu vergessen. Die Zeitschrift Geo hat ihn interviewt, sie fragte Ogada als erstes: »Wer lügt?« Er antwortete: »Sobald jemand denkt, er wäre ein Retter: Das ist der Moment, an dem alles schiefgeht. Es gibt keine Heilsbringer. Man...

Artikel-Länge: 4595 Zeichen

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