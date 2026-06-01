09.06.2026

Wirtschaft stagniert

Erneut Auftragsrückgang

Von David Maiwald

Ohne Konjunktur, ohne Wachstum. Die deutsche Industrie hat im April wieder weniger Aufträge erhalten. Im Vergleich zu März gingen sie um 3,8 Prozent zurück, teilte das Statistische Bundesamt am Montag mit. Im Vergleich zum April des vergangenen Jahres war das der Wiesbadener Behörde zufolge aber immer noch eine Steigerung um 1,6 Prozent. Besonders in der Automobilindustrie, in der Produktion elektrischer Ausrüstung sowie im Maschinenbau lagen weniger Aufträge vor. H...

Artikel-Länge: 2051 Zeichen