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09.06.2026
Bankenfusionen in Italien

Bieterkampf um MPS

Intesa Sanpaolo will einstige Krisenbank schlucken

Von Gerhard Feldbauer
Im italienischen Bankensektor könnte es zu einem milliardenschweren Übernahmekampf kommen. Die größte Bankengruppe des Landes, Intesa Sanpaolo, kündigte am Montag an, den kleineren Konkurrenten Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) für 30,6 Milliarden Euro übernehmen zu wollen. Dies wäre die größte Bankenfusion in der Geschichte des Landes. Mit dem Vorstoß versucht Intesa, den Konkurrenten Banco BPM ins Abseits zu drängen. ‌Dieser hatte am Wochenende bereits mitgete...

Artikel-Länge: 2040 Zeichen

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