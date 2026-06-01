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09.06.2026
Parlamentswahlen

Kosovo verharrt im Stillstand

Regierungspartei gewinnt Wahl, doch politische Blockade bleibt

Von Slavko Stilinović
Die Partei Vetëvendosje (»Selbstbestimmung«) von Ministerpräsident Albin Kurti hat am Sonntag bei den vorgezogenen Parlamentswahlen im Kosovo die meisten Stimmen erhalten – das Ergebnis reicht jedoch nicht für eine Alleinregierung. Für Kurtis Partei entschieden sich 43 Prozent der Wähler; bei der vorherigen Wahl im Dezember erreichte sie noch 51 Prozent. Die Oppositionsparteien Demokratische Partei des Kosovo (PDK) und die Demokratische Liga des Kosovo (LDK) sichert...

Artikel-Länge: 2337 Zeichen

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