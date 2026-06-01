09.06.2026

Bolivien

Paramilitärs greifen ein

Bolivien: Repression gegen Aufstand nimmt zu

Von Volker Hermsdorf

Die jüngsten Zusammenstöße zwischen Einsatzkräften, paramilitärischen Gruppen und blockierenden Demonstranten in Bolivien gleichen bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Vor allem im Departamento Santa Cruz eskalierte am Wochenende die Gewalt. In der Stadt San Julián sollen Berichten zufolge Anhänger der militanten ultrarechten »Unión Juvenil Cruceñista« (UJC) mit Macheten und Schusswaffen auf Aktivisten losgegangen sein, die gegen die neoliberale Politik von Präsident Ro...

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