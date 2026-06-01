Zum Inhalt der Seite
09.06.2026
Bolivien

Paramilitärs greifen ein

Bolivien: Repression gegen Aufstand nimmt zu

Von Volker Hermsdorf
Die jüngsten Zusammenstöße zwischen Einsatzkräften, paramilitärischen Gruppen und blockierenden Demonstranten in Bolivien gleichen bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Vor allem im Departamento Santa Cruz eskalierte am Wochenende die Gewalt. In der Stadt San Julián sollen Berichten zufolge Anhänger der militanten ultrarechten »Unión Juvenil Cruceñista« (UJC) mit Macheten und Schusswaffen auf Aktivisten losgegangen sein, die gegen die neoliberale Politik von Präsident Ro...

Artikel-Länge: 2803 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe