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09.06.2026
Gesundheitspolitik

Streiken für Gesundheit und Tarifverträge

Beschäftigte der Mediclin-Klinik in Waren (Müritz) kämpfen für bessere Arbeitsbedingungen. Verdi ruft zu Aktionstag nach Hannover auf

Von Gudrun Giese
Der Kampf um einen Tarifvertrag für das nichtärztliche Personal an den Mediclin-Kliniken an der Müritz in M-V ist langwierig. Seit vergangenem Donnerstag bis diesen Dienstag streiken Beschäftigte am Standort Waren, nachdem es Ende Mai bereits eine gemeinsame Arbeitskampfaktion mit den Kollegen in Röbel, ebenfalls am größten See der BRD, gegeben hatte. Die Belegschaft setze sich für einen verbindlichen Tarifvertrag ein, während die Geschäftsleitung in den bisherigen ...

Artikel-Länge: 4589 Zeichen

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