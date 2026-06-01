09.06.2026

Rechtsrutsch

Ins Schwarze

Aue-Bad Schlema: CDU-Kandidat gewinnt knapp Stichwahl gegen den Kandidaten der »Freien Sachsen«

Von Kristian Stemmler

Nur 508 Stimmen fehlten am Ende, um erstmals einem Neonazi das Amt eines Oberbürgermeisters zu bescheren. In der sächsischen Stadt Aue-Bad Schlema im Erzgebirgskreis gewann der CDU-Kandidat Marcus Hoffmann am Sonntag nur knapp die Stichwahl gegen Stefan Hartung, Vizechef der faschistischen Regionalpartei »Freie Sachsen« und ehemaliger Funktionär der NPD. Hoffmann kam auf 5.007 Stimmen, das entspricht 52,7 Prozent der abgegebenen Stimmen. Hartung vereinte 4.499 auf s...

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