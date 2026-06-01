09.06.2026

Militarisierung

Vorfahrt für Panzer

Das Rüstungsmusterland: Wie Nordrhein-Westfalen zum Vorzeigestandort der »Zeitenwende« umgebaut wird

Von Alexandra Mehdi und Jürgen Wagner

Panzer statt Wohnungen, Sonderrechte für die Bundeswehr, milliardenschwere Aufrüstung und eine Landesregierung, die den roten Teppich ausrollt: Das Bundesland Nordrhein-Westfalen entwickelt sich unter »Schwarz-Grün« zu einem Kernland der deutschen Militarisierung. Was als »Verantwortung« verkauft wird, hat Folgen bis hinein in Kommunen, Betriebe und Nachbarschaften. Die Bundesländer liefern sich längst einen regelrechten Überbietungswettbewerb: Wer wird der militär-...

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