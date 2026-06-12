12.06.2026

Bildungswesen

Schule der kommenden Gesellschaft

Darin, wie eine Gesellschaft ihr Bildungssystem organisiert, spiegelt sich ihre klassenmäßige Verfasstheit. Über das vor 80 Jahren verkündete Gesetz zur Demokratisierung der deutschen Schule

Von Andreas Tietze

»Die deutsche Schule war – trotz ihrer beachtlichen Höhe vor 1933 – nie eine Stätte wirklich demokratischer Erziehung der Jugend zu verantwortungs- und selbstbewussten freien Bürgern. Sie war eine Standesschule.« Steht eine solche Diagnose am Beginn eines Gesetzestexts, liefert sie implizit den Veränderungsanspruch gleich mit: Die tradierten Bildungsprivilegien sollen geschleift, im Kampf um eine neue gesellschaftliche Ordnung eine ihr gemäße Schule eingerichtet wer...

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