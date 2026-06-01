04.06.2026
Rentenpolitik und Altersruhe
Frührente auf der Kippe
Studie zur Abschaffung der abschlagsfreien Altersruhe nach 45 Beitragsjahren
Von Oliver Rast
Kürzen, kappen, stutzen – etwa bei der Rente. Der neueste Clou: Abschaffung der abschlagsfreien Frührente für besonders langjährig Versicherte. Eine Studie als Planspiel, am Mittwoch präsentiert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung. Der Coup des Clous: Damit würde die Rentenkasse um 9,5 Milliarden Euro pro Rentnerjahrgang entlastet (nicht pro Jahr, wie es fälschlich in Agenturmeldungen hieß). Mehrwertproduzenten u...
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